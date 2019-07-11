Начальник полиции Омска подрался с машинистом метро на "Каширской"

Начальник УМВД по Омску полковник Алексей Меркушов подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская».

Как сообщает ТАСС, потасовка произошла вечером 10 июля. Машиниста госпитализировали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, начальника УМВД задержали. У него выявили признаки алкогольного опьянения, однако от освидетельствования полковник отказался.

Уточняется, что Меркушов приехал в Москву на переподготовку в Академии управления МВД РФ. В пресс-службе вуза сообщили, что проводят проверку, и добавили, что Меркушова из Академии управления МВД отчислили.