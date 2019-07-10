Потянувшаяся за телефоном девушка упала под поезд на станции метро "Тверская"

Пассажирка столичного метро выжила после падения на рельсы на станции «Тверская» Замоскворецкой линии.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент с пассажиркой 1991 года рождения произошел в столичном метро около 21:35 во вторник, 9 июля.

Отмечается, что девушка упала на пути, потянувшись за смартфоном, который она выронила. Машинист прибывающего поезда, заметив произошедшие, применил экстренное торможение, однако поезд по инерции наехал на пассажирку.

Сотрудники подземки незамедлительно сняли напряжение и извлекли пострадавшую с путей. Отмечается, что девушка выжила, получив сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшая была направлена в НИИ им. Н.Склифосовского.

По данным пресс-службы УВД на Московском метрополитене, данный инцидент не повлиял на работу Замоскворецкой линии, информация о нем была направлена в прокуратуру.