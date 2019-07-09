В Москве изучают причины смерти женщины в ходе плановой операции по гинекологии

Пациентка частного медицинского центра в Москве скончалась на операционном столе в ходе стандартной процедуры.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел накануне, 8 июля, в медицинском центре «Медси» на улице Красная Пресня в ЦАО.

Отмечается, что 37-летняя пациентка центра внезапно скончалась во время планового оперативного вмешательства — гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки.

В связи с произошедшим проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.