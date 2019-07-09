После кражи Lexus за 4,6 млн у безработного завели дело

Полиция ищет неизвестного, похитившего автомобиль Lexus у безработного жителя Москвы.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что с заявлением о краже в полицию обратился неработающий мужчина 1970 года рождения в понедельник, 8 июля.

«Оперативники выяснили, что в 1-м Грайвороновском проезде неизвестный похитил принадлежащий заявителю автомобиль Lexus LX 450d стоимостью 4,6 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.