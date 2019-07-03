Женщина ударила ножом пьяного мужа в ходе ссоры в центре Москвы

Утром 2 июля в Таганском районе столицы женщина нанесла ранения ножом своему супругу.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранителньых органах. Уточняется, что в полицию о нападении женщина сообщила сама.

Прибывшие на место полицейские нашли хозяина квартиры, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему оказали первую помощь и госпитализировали.

Женщина была задержана на месте. «Кроме того, полицейскими на месте была задержана и его жена, изобличенная в том, что во время ссоры ножом нанесла не менее одного удара в область груди», — сказал источник агентству.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.