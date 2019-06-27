Полиция выясняет причины смерти младенца, найденного в туалете рынка в Москве

Труп шестимесячного младенца обнаружили в туалете торгового комплекса «Южные ворота» на 19-м километре МКАД .

Как передает агентство городских новостей «Москва», труп ребенка был найден в туалете торгового комплекса вечером в среду, 26 июня.

Личность матери погибшего младенца установлена — ею оказалась 24-летняя девушка, ранее несколько раз пытавшаяся прервать беременность медикаментозным путем. Отмечается, что она была госпитализирована в ГКБ им. С.Юдина.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, точные причины гибели младенца устанавливаются.