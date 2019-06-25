Цементовоз опрокинулся на западе Москвы

Во вторник, 25 июня, на западе Москвы произошло ДТП с участием цементовоза в составе тягача «МАН».

Об этом сообщает агентство «Москва», опубликовавшее кадры с места происшествия. Обстоятельства произошедшего не уточняются, однако на фото видно, что цементовоз опрокинулся и разрушил часть барьерного ограждения. Лобовое стекло фуры разбито.

По данным агентства, авария произошла на развязке Родниковой улицы и Киевского шоссе. На месте произошедшего находится эвакуатор. Есть ли пострадавшие в аварии, не уточняется.