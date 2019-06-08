В субботу, 8 июня, из горящей колонии строгого режима под Екатеринбургом эвакуировали несколько сотен заключенных.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что четыре здании колонии строгого режима в поселке Гари Свердловской области загорелись в субботу утром.

Как рассказали в региональном управлении ФСИН «Интерфаксу», несколько сотен заключенных были эвакуированы из колонии.

«Всех эвакуировали в безопасное место. В дальнейшем они будут распределены по другим исправительным учреждениям», — добавили в ФСИН.

Пожар тушат 130 человек и восемь единиц техники, обстоятельства произошедшего уточняются.