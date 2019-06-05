Тело 13-летней девочки обнаружили у лодочной станции в реке Нара в подмосковном городе Наро-Фоминск.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело подростка было обнаружено местными жителями во вторник, 4 июня.

По данным следствия, ранее 13-летняя погибшая ушла купаться вместе со своими друзьями и не вернулась. Отмечается также, что на теле школьницы не было найдено внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время по факту смерти девочки проводится доследственная проверка, СК выясняет все обстоятельства произошедшего.