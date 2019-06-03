Двое неизвестных, угрожая топором семейной паре, связали их и открыто похитили из дома в ТиНАО крупную сумму денег.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о происшествии в селе Красная Пахра в ТиНАО поступило к столичным полицейским днем в воскресенье, 2 июня.

Отмечается, что в дверь к семейной паре позвонили двое неизвестных. Попав в дом, злоумышленники, угрожая супругам топором, связали их и открыто похитили 400 тысяч рублей, 500 долларов, 700 евро, ювелирные изделия, мобильный телефон и ключи от автомобиля Toyota, на котором грабители скрылись. Позднее иномарка была найдена сотрудниками полиции в поселке Мосрентген.

Общий ущерб от действий преступников составил порядка 551 тысячи рублей. В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых и выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нападения на семейную пару возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в жилище.