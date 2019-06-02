Кутузовский проспект в Москве поехал в центр после ликвидации последствий ДТП

Движение в центр по Кутузовскому проспекту после столкновения четырех автомобилей и рейсового автобуса восстановлено.

Утром 2 июня в районе Минской улицы произошло столкновение четырех автомобилей. От удара один из них вылетел на тротуар, еще один врезался в фонарный столб; также был задет рейсовый автобус, передает ТАСС.

Разбор последствий ДТП привел к перекрытию пяти полос по направлению в центр, был организован объезд. Сейчас движение восстановлено, сервис «Яндекс.Пробки» также не сообщает о затруднениях в движении на трассе.

Экстренные службы сообщают о семи пострадавших, информации о погибших не поступало.