Взрыв в цеху НИИ «Кристал» в Дзержинске выбил стекла домов в городе в радиусе трех километров.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в субботу, 1 июня, на заводе в Дзержинске произошел взрыв в цехе, где хранились боеприпасы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате взрыва пострадали 38 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. 25 человек получили ранения средней степени тяжести, еще девять — легкие травмы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о том, что были выбиты стекла домовом города в радиусе трех километров от взрыва. «Выбиты стекла в радиусе трех километров, на заводских территориях, затронут край города», — сказал Краснов.