Во вторник, 28 мая, неизвестный сообщил о минировании аэропорта Южно-Сахалинска.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Уточняется, что после сообщения о минировании пассажиров аэропорта эвакуировали.

«Пассажиры и персонал аэропорта эвакуированы. От анонима сегодня утром в аэропорт поступил звонок о минировании здания аэровокзала. Правоохранительные органы проводят мероприятия», — сказали в аэропорте.

Там также добавили, что рейс авиакомпании «Россия» задержан из-за произошедшего. Позже представитель аэропорта рассказал агентству, что бомбы правоохранительные органы не обнаружили.