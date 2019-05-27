В Одессе заключенные подожгли здание колонии и устроили бунт

В понедельник, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №1 в Одессе произошел бунт.

Как сообщает «Думская.net», причиной бунта могли стать плохие условия содержания, в том числе ужасное качество питания. Около пятисот заключенных забаррикадировались в здании. К колонии стянуты силы полиции и Нацгвардии.

По данным РИА «Новости», в результате бунта пострадали четыре сотрудника колонии, им оказана медицинская помощь. Ранее в СМИ также появилась информация о побеге заключенных, однако в полиции позже ее опровергли.

Первый замглавы полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook заявил, что заключенные устроили поджог. «Сегодня в Одессе в исправительном учреждении осужденные совершили попытку захвата административного здания и совершили поджог… Цель — дестабилизировать ситуацию», — сказано в сообщении.