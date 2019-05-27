Спасатели извлекли змею из автомобиля москвича в столичном районе Царицыно.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел днем в понедельник, 27 мая, на Луганской улице в ЮАО, когда москвич обратился к спасателям с сообщением о заползшей в его автомобиль змее.

Позднее сотрудники МЧС извлекли рептилию из транспортного средства — она оказалась неядовитой медянкой.

В настоящее время змею передали в Центр передержки диких животных. Отмечается, что медянка не пострадала.

«Сотрудники Центра передержки забрали змею, которую ранее нашли в автомобиле в Царицыно. Это неядовитая медянка. Она не ранена. В центре ей предоставят необходимый уход и питание», — рассказали ресурсу в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.