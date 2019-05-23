51-летнюю пациентку онкодиспансера в Воронеже насмерть раздавило в аппарате лучевой терапии.

Как передает Znak.com, сам инцидент произошел 22 мая в Воронежском областном клиническом онкодиспансере, когда во время прохождения пациенткой терапии лучевой аппарат заклинило.

Отмечается, что на место происшествия по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой выехали технические эксперты Росздравнадзора, которые проведут экспертизу оборудования.

Региональный СК уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи в настоящее время опрашивают свидетелей и проводят другие следственные мероприятия