В ночь на среду, 22 мая, в городе Кольчугино Владимирской области были ликвидированы двое предполагаемых террористов.

Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК). Уточняется, что сотрудники ФСБ получили информацию о том, что в одном из частных домов в Кольчугино укрываются террористы, планирующие совершить теракт. Спецназ заблокировал дом, однако на предложение сдать оружие предполагаемые преступники открыли стрельбу по силовикам.

«В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — сказано в пресс-релизе НАК.

Отмечается, что их личности предварительно установлены. «Они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», — рассказали в комитете.

На месте происшествия были найдены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.