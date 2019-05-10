Нижегородские правоохранители назвали причины смертельного ДТП с участием троллейбуса и легковушки.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла поздно вечером 9 мая на проспекте Циолковского в городе Дзержинске.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, в салоне которого находились шесть человек, все — взрослые, выехал на полосу движения, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с троллейбусом», — заявили в пресс-службе.

В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В полиции предположили, что находившиеся в пострадавшей машине люди спешили на праздничный салют.