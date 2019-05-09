Подмосковные правоохранители разыскивают мужчину, устроившего аварию на угнанном автомобиле.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в подмосковном Одинцове днем 9 мая.

«В 13:40 в городском округе Одинцово, в деревне Асаково от дома 38, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомобиля Land Cruiser Prado», — сказано в сообщении.

Известно, что управляемая угонщиком машина попала в ДТП. После аварии мужчина скрылся с места происшествия. Для его поимки введен план «Перехват».