Временный глава Курганской области ввел режим ЧС на территории региона, запретив посещение лесов.

Как передает «Zнак.com» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Курганской области, решение было принято из-за участившихся природных пожаров.

«Вводится полный запрет на посещение лесов. Это вынужденная мера. Мы не можем везде реагировать одномоментно», — объявил исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков.

Жителей региона призвали не сжигать сухую траву, не жарить шашлык на природе: по данным экстренных служб, на территории области зарегистрировано более 100 возгораний.

Также известно о гибели человека в результате пожаров: шквалистый ветер направил пламя в сторону деревни Ордина Белозерского района области, где погибла женщина 1932 года рождения.