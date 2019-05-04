Один военнослужащий умер, еще четыре человека пострадали из-за подрыва боеприпаса на полигоне в Свердловской области.

Как передает ТАСС, инцидент произошел в пятницу, 3 мая, на полигоне воинской части в Свердловской области, когда военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер.

Отмечается, что в результате их действий произошел взрыв боеприпаса, который травмировал пятерых находившихся рядом военных. По данным агентства, пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь гарнизона, однако один из них от полученных травм скончался.

В настоящее время комиссия Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.