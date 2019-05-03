Подмосковные правоохранители установят причины смертельного ДТП с участием грузовика и легковушки.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, авария произошла вечером 2 мая в городском округе Истра.

«На 8-м километре трассы автодороги "Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково" произошло столкновение автомобилей Kia и Scania. По невыясненным на данный момент причинам, водитель Kia допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком», — заявили в полиции.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки. В связи с происшествием полиция проводит проверку.