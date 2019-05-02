Мужчина с помповым ружьем расстрелял четверых оппонентов в ходе конфликта в Новой Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о выстрелах на улице Солнечная в Московском поступило к столичным полицейским в ночь на 2 мая.

Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что возле площадки для выгула собак между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из них вынес из дома помповое ружье и расстрелял оппонентов.

В результате произошедшего ранения получили четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация.

В настоящее время стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.