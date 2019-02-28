Организатора наркопритона задержали на северо-востоке Москвы

Столичные полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в организации наркопритона.

Агентство «Москва» пишет, что гражданина задержали в районе Северное Медведково в СВАО. В его квартире нашли шприцы, флаконы и другие предметы, используемые для потребления наркотиков.

По данным правоохранительных органов, задержанный регулярно предоставлял свою квартиру наркозависимым в обмен на наркотические средства и психотропные вещества.

Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.