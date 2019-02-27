87-летний пенсионер провалился под лед во время рыбалки на Москве-реке

Водитель скорой помощи спас провалившегося под лед на Москве-реке 87-летнего пенсионера.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на департамент здравоохранения столицы, 87-летний мужчина провалился под лед на Москве-реке в районе Хорошево-Мневники. Его увидел водитель скорой помощи Михаил Масленников и пришел на помощь.

Масленников рассказал агентству, что во время инцидента он рыбачил.

«Я рыбачил, вижу — дедушка на речке ходит, тоже рыбу ловит, но слишком далеко от берега, где лед тонкий и с промоинами. Потом бултыхнулся туда, я подбежал и успел его подхватить, за рюкзак его и вытащил. Я часто рыбачу, поэтому такое у меня уже не первый раз — и сам купался, и вытаскивал», — рассказал водитель «скорой».

Он добавил, что пенсионер получил переохлаждение и у него поднялось давление, но ему стало лучше после оказания медицинской помощи.