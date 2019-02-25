В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении 131 телефона

Столичные правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в рамках расследования дела об ограблении салона связи.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Инцидент произошел на юго-западе столицы в районе Южное Бутово.

23 февраля двое неизвестных совершили нападение на салон сотовой связи на улице Адмирала Ушакова, похитив оттуда около 20 тысяч рублей выручки и 131 телефон с витрины. Сумма ущерба от действий злоумышленников превысила миллион рублей.

«После совершения преступления указанные граждане попытались скрыться, но были оперативно задержаны. В отношении неработающих подозреваемых 1978 и 1985 годов рождения возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере», — заключили в полиции.