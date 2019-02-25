Спасатели ликвидировали пожар в квартире на северо-востоке Москвы

Столичные экстренные службы отчитались о ликвидации пожара в квартире на северо-востоке города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, инцидент произошел в Лосиноостровском районе столицы.

«Поступило сообщение о загорании по адресу: улица Тайнинская, дом 7, корпус 4. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в одной из квартир на девятом этаже. Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — рассказали пожарные.

Из горящей квартиры были спасены пять человек. Одному из них потребовался осмотр врачами «скорой помощи».