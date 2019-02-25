Директора столичной школы избили ломом в ее кабинете

Мужчину задержали в Москве после избиения директора школы.

«Пятый канал» сообщает, что инцидент произошел 25 февраля. Мужчина ворвался в кабинет директора школы Любови Егоровой и избил ее железным прутом. Сотрудники школы задержали злоумышленника до приезда полиции.

По данным «Говорит Москва», это случилось в школе №2109 на улице Маршала Савицкого в районе Южное Бутово в ЮЗАО.

Радиостанция сообщает со ссылкой на телеграм-канал Baza, что мужчина начал бить директора со словами «Неправильно вы поступаете». Таким образом он решил отомстить за то, что его сестре, работающей в этой школе, понизили зарплату. Как пишет канал, учительницу наказали за грубое обращение со школьницей.