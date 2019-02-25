Четверо детей отравились после перелета из Москвы в Магнитогорск

В Магнитогорске четырех детей, прибывших в город на рейс из Москвы, госпитализировали с отравлением.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры. Отмечается, что дети путешествовали в составе группы из 11 детей с тремя взрослыми. Они проживают в Южно-Сахалинске и прибыли в Магнитогорск для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту.

«По прибытии рейса четверо детей обратились за медицинской помощью и были госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. Состояние пострадавших удовлетворительное», — рассказали в прокуратуре.

По факту произошедшего проводится проверка.