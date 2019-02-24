21-летний студент из Москвы сообщил о краже имущества на ₽1,8 млн рублей

Столичная полиция расследует уголовное дело о краже в особо крупном размере после похищения имущества у студента.

Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел 22 февраля в Тверском районе столицы, где в отделение полиции обратился 21-летний студент, заявивший о крупной краже.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в тот же день в период с 3:00 до 7:30 в неустановленном месте неизвестный совершил кражу принадлежащих студенту золотых часов Portugieser Yacht Club Chronograph, ювелирных изделий, телефона сотовой связи и 500 долларов США и скрылся», — заявили в полиции.

Общий ущерб, нанесенный студенту третьего курса одного из столичных вузов, составил 1 803 тысячи рублей. Ведется уголовное дело о краже в особо крупном размере.