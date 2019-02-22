Выстреливший в коллегу из травматики в Крыму врач мог быть пьян

В больнице в крымской Евпатории врач выстрелил в коллегу из травматического пистолета.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «По неофициальным данным, [врач] стрелял из травматического пистолета. Инцидент произошел накануне вечером», — рассказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Республике Крым агентству рассказали, что полиция проводит проверку. «По предварительным данным, между врачами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один другому нанес телесные повреждения, — сказал собеседник агентства. — Степень тяжести телесных повреждений определяется».

Агентство отмечает, что пользователи в социальных сетях пишут о том, что стрелявший врач был пьян. «Второй врач привез пациента. Дежурный врач выстрелил в упор в грудь [коллеге] а потом спокойно отправился к себе в кабинет пить чай, чем, собственно говоря, и занимался, пока к нему не примчались сотрудники полиции», — цитирует агентство пользователей.