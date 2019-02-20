Школу под Москвой эвакуировали из-за обрушения кровли на площади 146 кв. м

В среду, 20 февраля, в столовой одной из школ села Тропарево Можайского района Подмосковья обрушилась кровля.

Об этом агентство «Москва» сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, на территории средней общеобразовательной школы в селе Тропарево произошло обрушение части кровли отдельно стоящего здания столовой. Площадь обрушения составила 146 квадратных метров, никто не погиб и не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его данным, спасатели эвакуировали 200 учеников и 26 сотрудников. Детей отпустили домой. Причины обрушения уточняются.