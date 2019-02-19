Спасатели вывели четверых детей с горящей лестничной клетки в ВАО Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание на пятом этаже жилого дома на Байкальской улице в столичном районе Гольяново.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о возгорании в одном из многоквартирных домов на востоке столицы поступило в экстренные службы днем во вторник, 19 февраля.

Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что источником пожара оказался мусор на лестничной клетке между четвертым и пятым этажами здания. Во время тушения огня сотрудникам МЧС удалось спасти находившихся на пятом этаже четверых детей.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.