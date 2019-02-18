Журналистку и правозащитницу из РФ задержали в Амстердаме

Корреспондентку «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу «Мемориал» Милану Бахаеву задержали в аэропорту Амстердама.

Как сообщает «Новая газета», Милашина и Бахаева приехали в столицу Нидерландов, чтобы встретиться с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

По данным газеты, россиянок задержали без предъявления причин. Полицейские отказались представиться, заявив, что «здесь не Россия, и никто не обязан представляться». Журналистку и правозащитницу отправили в отделение полиции при аэропорте Амстердама. У Милашиной изъяли телефон.