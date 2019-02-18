Почти 20 школ эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о бомбе

В понедельник, 18 февраля, неизвестные сообщили о бомбах в школах, больницах и университетах Санкт-Петербурга.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Москве неизвестные «заминировали» школу, торговый центр и офис.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в Санкт-Петербурге около 20 школ эвакуируют из-за анонимных сообщениях о бомбах. Кроме того, эвакуация прошла и в Доме Зингера: спасатели вывели из здания сотрудников «ВКонтакте» и «Дома книги».

Эвакуацию провели в шести торговых центрах Питера, двух больницах, в офисах ГУП «Пассажиравтотранс» и «Экспофорума», библиотеке имени Паустовского, университете аэрокосмического приборостроения на Московском проспекте и магазине «Окей».

Источник «Фонтанки» уточнил, что сообщения о минировании зданий приходят за подписью «Владимира Путина».