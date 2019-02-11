Под Минском подросток зарезал педагога и одноклассника и сбежал из школы

В нескольких районах Минской области объявили план «Сирена» из-за школьника, зарезавшего учительницу и подростка.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел утром в понедельник, 11 февраля, в школе №2 города Столбцы в Минской области, когда в ходе внезапно произошедшего конфликта ученик старших классов напал на учительницу и троих школьников с ножом.

В результате полученных травм педагог и один из подростков скончались, сам нападавший сумел скрыться с места преступления.

В настоящее время в связи с произошедшим в нескольких районах Минской области ввели план «Сирена». В отношении подростка 2003 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве.