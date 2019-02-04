В Башкирии проверят полицейских, скинувших пенсионера со скамейки

В отношении башкирских полицейских, скинувших пенсионера с лавки вокзала, началась проверка.

3 февраля на YouTube опубликовали снятое очевидцем видео, на котором двое полицейских скидывают на пол пожилого мужчину с тростью, лежавшего на скамейке. «Нормально сядь, по-человечески. Или на улицу пойдешь мерзнуть», – пригрозил старший из полицейских. Судя по видео, мужчина либо болен, либо находится в состоянии алкогольного опьянения.

РИА «Новости» сообщает со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому округу, что этот инцидент произошел еще в 2017 году на вокзале в селе Раевка Альшеевского района Башкирии. Проводится проверка по факту превышения должностных полномочий полицейскими.