В Москве задержали бармена, убившего клиента на открытии паба в ЦАО

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства посетителя бара на улице Земляной вал в центре Москвы.

Как передает Znak.com со ссылкой на сообщение ГСУ СК по Москве, тело мужчины 1990 года рождения с многочисленными травмами было обнаружено 2 февраля в здании открывшегося накануне бара Harat's Pub в центре столицы.

По подозрению в убийстве посетителя заведения задержан бармен 1992 года рождения. Предполагается, что сотрудник паба вступил в драку с клиентом после того, как тот отказался покинуть заведение после закрытия.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.