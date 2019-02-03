Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с детским автобусом под Калугой

Автобус, в котором находились 47 пассажиров, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет на трассе Калуга — Вязьма.

Как передает «Интерфакс», ДТП с детским автобусом произошло в Калужской области в 09:15 в воскресенье, 3 февраля.

В результате опрокидывания автобуса в кювет пострадал 21 пассажир, однако один из получивших травмы скончался на месте аварии.

«Предварительно, по докладу с места бригады скорой помощи, один пострадавший без признаков жизни. Возможно, это водитель автобуса, личность пока не установлена», — сообщает источник агентства.

Подчеркивается, что остальные пострадавшие являются несовершеннолетними. По предварительной информации, автобус, который принадлежит индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу и перевозил на соревнования 47 пассажиров, 31 из которых — дети.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики.