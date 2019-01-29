Дорогу в центре Хабаровска перекрыли из-за затопления холодной водой

Во вторник, 29 января, участок Уссурийского бульвара в центре Хабаровска затопило холодной водой из-за аварии на сетях.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС). «Крупный прорыв водовода в районе улицы Лермонтова, 51. Работают аварийные бригады», — рассказал собеседник агентства.

В ГИБДД по городу уточнили, что участок, где ведутся аварийные работы, перекрыт.

Агентство со ссылкой на очевидцев уточняет, что вода заполонила проезжую часть на Уссурийском бульваре от спортивно-зрелищного комплекса «Платинум-Арена» до улицы Шеронова.