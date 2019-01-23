Глава полиции Чехова и его подчиненные задержаны за фальсификацию улик

Глава полиции городского округа Чехов и четверо его подчиненных задержаны за превышение должностных полномочий.

Об этом «Интерфаксу» сообщил в среду, 23 января, информированный источник.

«Начальник отдела МВД по городскому округу Чехов и четверо его подчиненных задержаны. Их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик», — цитирует агентство собеседника.

Источник не уточнил, о каких именно преступлениях идет речь, но добавил, что задержание проводили сотрудники спецслужб. В кабинете и в доме начальника полиции Чехова идут обыски.