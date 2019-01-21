Столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой матери

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после убийства пожилой женщины на юго-востоке Москвы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, происшествие случилось предположительно 18 января в столичных Текстильщиках, где спустя сутки в квартире жилого дома было обнаружено тело пожилой женщины с ножевыми ранениями.

«В течение нескольких часов сотрудники полиции установили и задержали в той же квартире сына потерпевшей — безработного гражданина 1978 года рождения. Как выяснилось, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес матери телесные повреждения и ударил ножом, от полученного ранения она скончалась», — сказано в сообщении полицейских.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Информацию о задержании мужчины подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.