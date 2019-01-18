Ушедшие из детсада в Якутии девочки получили переохлаждение

В Якутии две девочки самостоятельно ушли из детского сада в 40-градусный мороз.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Якутии. «Установлено, что 17 января около 16:30 две воспитанницы детского сада в селе Намцы 2013 года рождения, оставшись без присмотра воспитателей, самостоятельно оделись и покинули дошкольное учреждение», — рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, одна из девочек пришла домой через полчаса, ее госпитализировали с обморожением пальцев рук. Вторую девочку доставили домой спустя два часа с общим переохлаждением.

Прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.