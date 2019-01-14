На северо-западе Подмосковья двухлетняя девочка погибла на работе родителей

Подмосковные следователи выясняют обстоятельства инцидента, приведшего к гибели двухлетней девочки.

Как сообщает «Российская газета», инцидент произошел на северо-западе Подмосковья в Лотошинском районе. Двухлетняя девочка играла со своим братом в комнате отдыха на работе своих родителей. В результате неаккуратных действий мальчика на его сестру упал платяной шкаф.

Девочка впала в кому, врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на проведение экстренной операции, ребенок скончался.

Сотрудники регионального управления СК РФ опросили работников предприятия и родителей девочки в ходе доследственной проверки.