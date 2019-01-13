Под Рязанью выясняют обстоятельства смерти мужчины при запуске петарды

Житель Рязанской области 1986 года рождения погиб при запуске пиротехнического изделия 12 января.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону, 12 января в селе Нестерово Пителинского района мужчина 1986 года рождения вместе с семьей и друзьями вышел на улицу для взрыва петарды, однако устройство не сработало сразу.

«Не соблюдая правила безопасности при запуске пиротехнических изделий, мужчина начал собственную проверку. Он наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных телесных повреждений головы и лица сельчанин скончался на месте», — говорится в сообщении следователей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, СК выясняет обстоятельства гибели мужчины.