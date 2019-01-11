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В Зеленограде выясняют обстоятельства гибели пешехода под колесами такси

Происшествия

Водитель такси в Зеленограде насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Как передает агентство городских новостей «Москва», смертельное ДТП произошло в Зеленограде вечером 10 января на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы.

Отмечается, что водитель 1984 года рождения, управляя такси Hyundai Solaris, совершил наезд на мужчину 1963 года рождения, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

 

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Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


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