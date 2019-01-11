В Зеленограде выясняют обстоятельства гибели пешехода под колесами такси

Водитель такси в Зеленограде насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Как передает агентство городских новостей «Москва», смертельное ДТП произошло в Зеленограде вечером 10 января на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы.

Отмечается, что водитель 1984 года рождения, управляя такси Hyundai Solaris, совершил наезд на мужчину 1963 года рождения, переходившего дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.