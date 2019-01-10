Бизнесмена задержали в аэропорту по делу о мошенничестве на Восточном

В Шереметьево задержали главу компании «Лео Телеком», обвиняемого в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

«Интерфакс» сообщает, что генерального директора АО «Лео Телеком» Антона Новикова задержали при попытке вылететь во Вьетнам. Он не смог предоставить доказательств того, что купил обратный билет в РФ на январь 2019 года.

Новикова заключили под стражу до 28 февраля, хотя обвиняемый и его адвокат просили взять с него подписку о невыезде. По мнению суда, бизнесмен мог скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей по делу из числа сотрудников «Лео Телеком» и уничтожить важные документы.

По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года Антон Новиков присвоил более 25,8 млн рублей, принадлежащих Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры, который входит в состав Роскосмоса.

Напомним, строительство первого в РФ гражданского космодрома началось в 2012 году. Оно длилось четыре года. В 2016 году стоимость построенных объектов в Амурской области превысила 80 миллиардов рублей. До конца 2019 года на космодром планировалось тратить еще примерно по 30 миллиардов ежегодно. Строительство сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих, которым задерживали зарплаты.