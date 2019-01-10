40-летняя фельдшер заявила об изнасиловании двумя коллегами в Омске

Следователи в Омске проводят проверку после заявления фельдшера об изнасиловании двумя коллегами.
В четверг, 10 января, портал Om1.ru сообщил о том, что 40-летняя женщина, работающая фельдшером в Омске, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, во время дежурства 1 января двое мужчин-врачей изнасиловали ее в комнате отдыха.
Представитель управления СК по Омской области в разговоре с РИА «Новости» сказал, что по заявлению началась доследственная проверка. Подробности произошедшего не уточняются для защиты личной жизни заявительницы.
«В любом случае все описанное в заявлении будет проверено», — подчеркнул собеседник агентства.