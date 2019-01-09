Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Кемерово

В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек, в том числе трое маленьких детей.

Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что пожар произошел утром в среду, 9 января, в частном жилом доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль Кемеровской области. Жители соседнего дома почувствовали запах гари и вызвали спасателей.

На месте происшествия были обнаружены тела шести человек: пятилетней девочки, семилетнего мальчика, четырехмесячной девочки, 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки.

Представитель СК РФ по Кемеровской области рассказал агентству, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело. «Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Все погибшие, кроме 20-летней девушки, приходятся друг другу родственниками.