Школьницу госпитализировали после селфи с пистолетом в Мытищах

В Мытищах 13-летняя девочка при попытке сделать селфи выстрелила себе в лицо из травматического пистолета.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на ГСУ СК по Московской области, что инцидент произошел 5 января на втором этаже дачного дома в Мытищах. Девочка без разрешения отца достала из кобуры пистолет, стала фотографироваться и случайно нажала на спусковой крючок.

Школьница получила огнестрельное ранение и перелом нижней челюсти.

Отец пострадавшей имел разрешение на хранение и ношение травматического пистолета, но его все равно привлекли к административной ответственности – за ненадлежащее хранение оружия.